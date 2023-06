Michelle Hunziker & Eros Ramazzotti: Liebes-Comeback-Beichte! Ihre Gefühle sind echt

Im Interview mit dem schweizerischen Format "TalkTäglich" packte Michelle Hunziker nun über die Gerüchte über ein Liebes-Comeback mit ihren Ex-Männern aus. Nicht nur halten sich die Spekulationen wacker, zwischen ihr und Ex Eros könnte sich wieder etwas anbahnen, auch nach der Trennung von Tomaso Trussardi wurde spekuliert, ob die beiden wieder zusammenfinden könnten.

Michelle betont nun: "Die Liebe zu den Kindern ist für mich größer als all die anderen Probleme. Ich verteidige sehr die Harmonie in meiner Familie. [...] Deswegen sagen sie immer so 'Oh Michelle geht wieder zu ihrem Mann zurück und so' und mit Eros Ramazzotti...es ist nur eine wunderschöne Freundschaft. Ich glaube die Person, die der Vater von den Kindern ist, die wirst du das ganze Leben immer lieben".

