Michelle Hunziker & Eros Ramazzotti: Sie erleben ihren zweiten Frühling

Wie schön. So groß die Freude über seinen ersten Enkelsohn auch sein mag, muss er zugeben: "Natürlich ist das sehr emotional, darüber zu sprechen. Das sind Dinge, die ich gerne für mich behalte, auch wenn darüber in der Öffentlichkeit so viel geredet wird". Dennoch ist er stolz auf seine Tochter Aurora - "auf ihren Charakter und ihre Art, mit dem Leben umzugehen" - und betont, sie sei "eine sehr intelligente Frau, die ihr Leben im Griff hat". Da steht Eros in Sachen Schwärmereien über seinen Nachwuchs seiner Ex Michelle ja wohl in gar nichts nach.

