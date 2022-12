Michelle Hunziker & Thomas Gottschalk: Süße Enthüllung! Damit hat wirklich keiner gerechnet

Dass er sich nie intensiv auf die Wetten, geschweige denn seine Talkgäste vorbereitet, daraus hat der Moderator auch in der Vergangenheit keinen Hehl gemacht. Seine spontane, flaspsige Art galt stets als Erfolgsrezept. Doch Zeiten ändern sich. "Kaum bin ich weg, landest du in den Armen von so nem Sixpack-Doc", begrüßte Thommy Co-Moderatorin Michelle zu Beginn der Sendung – und sorgte damit bereits in den ersten Minuten für einen Fremdschäm-Moment! Michelle lächelte die Peinlichkeit souverän weg – wohl nicht ahnend, was noch alles auf sie zukommen würde an diesem Abend.

Ältlich, fahrig, teilweise sogar desinteressiert und abwesend – so kam Gottschalk in der fast dreieinhalbstündigen Live-Sendung rüber. Ohne Michelle an seiner Seite wäre das Ganze ein einziges Desaster gewesen! Häufig übernahm die charmante Schweizerin ganze Parts, führte quasi an Thommy vorbei durch die Show. "Irgendwie habe ich das Gefühl, man hat Michelle extra laut gedreht und vorher gesagt: Rede viel, lenk vom Opa ab. Du hast den Überblick; Du machst die Show", brachte es Satiriker Oliver Kalkofe in einem Twitter-Kommentar auf den Punkt.

Noch vor einem Jahr lockte das erste Revival der einstigen Kultshow mehr als 14 Millionen Zuschauer vor den Bildschirm. 11 Millionen schalteten auch dieses Mal ein – immer noch ein Traumergebnis, aber dennoch ein herber Rückschlag für Gottschalk. Stiehlt Michelle ihm die Show? Zumindest im Internet sind die Meinungen eindeutig: Der TV-Veteran soll in Rente gehen und das Feld für Michelle räumen, die ohnehin gerade auf einer Welle des Glücks schwimmt: Oma-Freuden, Liebes-Comeback mit Tomaso Trussardi und womöglich sogar noch ein weiteres Baby… 2023 die Solo-Moderation von "Wetten, dass..?" zu übernehmen, der reichweitenstärksten Sendung in ganz Europa, wäre der Höhepunkt ihrer Karriere. Wetten, dass Michelle das packt?

Michelle Hunziker: Neues Glück! Im VIDEO erfahrt ihr mehr: