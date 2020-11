Michelle Hunziker und Tomaso Trussardi: Traurige Ehe-News nach 6 Jahren

Keine Frage, als Moderatorin, Mutter und Ehefrau ist es nicht immer einfach für Michelle Hunziker. Leicht können sich da Beziehungsprobleme einschleichen. Doch von diesen Tücken schien die Moderatorin stets befreit zu sein, das Familien- und Eheglück förmlich gepachtet zu haben – bis jetzt…

Erst kürzlich gestand Michelle, von Zweifeln geplagt zu werden, ob sie ihren Töchtern neben dem Beruf noch gerecht werden könne. Dabei steht die dreifache Mutter noch an einer weiteren Front: an der ihrer Ehe mit dem Unternehmer Tomaso Trussardi, mit dem sie seit sechs Jahren verheiratet ist. Das Paar strahlt in der Öffentlichkeit, wirkt immer überglücklich.

Michelle Hunziker und Tomaso kämpfen um ihre Ehe

Und privat? Da herrscht nicht bloß heile Welt. Da gibt es auch Tumult. „In einer Beziehung muss man jeden Tag um sein Glück kämpfen. So ist das wohl in einer Ehe, und es ist sicher auch nicht immer leicht. Wir streiten auch, so wie alle Paare“, sagt Michelle Hunziker gegenüber „Bild der Frau“.