Michelle Hunziker: Wird Sole große Schwester?

Kürzlich war noch von Trennung die Rede, es habe heftig gekriselt in der Beziehung von Michelle Hunziker und ihrem Freund. Die geplante Hochzeit wurde abgesagt, sie stritten sich in der Öffentlichkeit. Nun soll also ein (Versöhnungs-)Baby unterwegs sein, wie italienische Medien berichten.

Angeblich hat die Moderatorin wieder ein kleines Bäuchlein und außerdem einen dunklen Haaransatz. Während der Schwangerschaft mit Sole hatte Michelle Hunziker ihre Haare ebenfalls nicht mehr blondiert.

Die erneute Schwangerschaft soll auch der Grund dafür sein, warum die Hochzeit nicht wie geplant in diesem Sommer stattfindet. Für Michelle Hunziker wäre es das dritte Kind. Aus der Ehe mit Sänger Eros Ramazotti hat sie schon Tochter Aurora, die inzwischen 17 ist.