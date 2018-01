Michelle Hunziker: Wunderbare Baby-Überraschung!

Die Moderatorin schwelgt in fast absoluter Harmonie – doch für ihr vollkommenes Glück fehlt etwas...

Sie lachen und tollen im Schnee herum: Ja, Michelle Hunziker (40), ihr Tomaso (34) und die Kinder sind eine wahre Bilderbuchfamilie! Die Moderatorin ist rundum glücklich – und damit das so bleibt, hat sie für 2018 bereits tolle Pläne geschmiedet!

Michelle Hunziker: Baby-Überraschung bei Tochter Aurora

Michelle Hunziker ist ein Familienmensch

„Eine große Familie war immer mein Traum“, verriet sie kürzlich im Interview. Die hat sie mit den Töchtern Aurora (21), Sole (4) und Celeste (2) bereits. Was zum perfekten Glück fehlt, ist ein Junge! „Eine Chance gebe ich mir noch. Wenn es wieder ein Mädchen wird, bin ich aber auch happy“, so die liebevolle Mutter. Dass es 2018 mit Baby Nummer vier so weit ist, verriet sie voller Vorfreude: „Wenn Celeste drei ist, probieren wir es noch mal!“ Am 8. März feiert die Kleine dritten Geburtstag – und Michelle bald wohl ihre nächste Schwangerschaft!

Auch beruflich läuft bei der Blondine alles prima! Im deutschen TV war sie im letzten Jahr gleich mit drei Shows zu sehen. Wenn ihre Babywünsche in Erfüllung gehen, ist sie aber nicht böse, wenn sich das erst mal ändert...