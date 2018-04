Michelle Hunziker: Zauberhafte Baby-News!

Dass sich Model und Moderatorin Michelle Hunziker (41) noch ein viertes Baby wünscht, ist lange kein Geheimnis mehr. Am allerliebsten noch einen Jungen - drei süße Mädchen hat sie ja bereits. Vor einiger Zeit verriet die beliebte Blondine, dass sie es nochmal versuchen möchte: "Eine Chance gebe ich mir noch. Wenn es wieder ein Mädchen wird, bin ich aber auch happy. Wenn Celeste drei ist, probieren wir es einfach noch mal!" Und Töchterchen Celeste wurde Anfang März schon drei...

Böse Vorwürfe: Michelle Hunziker wehrt sich öffentlich

Michelle Hunziker: Schwanger mit Baby Nummer vier?

Und jetzt könnte es tatsächlich so weit sein! Denn in ihrer Instagram-Story zeigte sich die Vollblut-Mama beim Spielen mit ihren Kids. Dabei entstand ein witziger Schnappschuss, auf dem die schöne Blondine zu sehen ist. Sie strahlt wie gewohnt in die Kamera. Nur ein Detail brachte die Gerüchteküche so richtig ins Brodeln...

Michelle Hunziker: Bekommt sie einen Jungen?

Sie trägt ihre Tasche nämlich nicht wie sonst an der Seite umgehängt, sondern direkt vor ihrem Bauch - etwa um einen Babybauch zu verstecken? Ihre Fans freuen sich schon jetzt und warten gespannt ab, ob in den nächsten Tagen nicht die süße Nachricht kommt!