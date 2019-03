Michelle Hunziker: Zuckersüße Baby-News!

Ist Hunziker schwanger, oder ist sie es nicht? Seit Wochen machen immer neue Gerüchte die Runde, dass die Beauty Baby Nummer 4 erwarten soll. Bestätigt wurde dies bis jetzt noch nicht. Ein Auftritt der Blondine könnte nun jedoch Klarheit verschaffen...

Michelle Hunziker: Schwanger?

Wie mehrere italienische Medien berichten, soll bereits in anderen Umständen sein. Das sich die schöne Moderatorin noch ein viertes Kind wünscht, ist definitiv nichts Neues. So erklärte sie bereits gegenüber "Bunte": "Das ist der Hammer, dass man jedes Mal, wenn man etwas Schweres isst am Abend zuvor und sich kurz entspannt, man dann sofort wieder schwanger ist. Aber es ist auch schön, weil es heißt, dass die Leute mich liebhaben und vor allem wollen sie mich wieder als Mama sehen. Und ich habe ja auch immer gesagt, dass ich vielleicht noch einmal Mama werden will. Aber das weiß nur der liebe Gott, wann das passiert." Wie süß! Doch damit nicht genug! Aufgetauchte Schnappschüsse von Michelle zeigen nun, dass sie ihrem Baby-Ziel ganz nah sein könnte...

Michelle Hunziker: Versteckt sie einen Baby-Bauch?

Die neusten Bilder von Michelle zeigen die dabei, wie sie eine Fahrradtour unternimmt. Doch nicht nur Michelles sportliche Leistung steht dabei im Vordergrund. Vor allem Michelles Outfit-Wahl sorgt für jede Menge Aufsehen. Der Grund: Die Beauty trägt eine XXL-Regenjacke. Ebenfalls ist sie immer wieder dabei zu beobachten, wie sie ihre Hand schützend auf ihren Bauch legt. Dass durch diese Geste die Baby-Gerüchteküche erneut ins Bordeln gerät, ist kaum verwunderlich. Ob Michelle jedoch wirklich wieder schwanger ist? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt…