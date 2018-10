Wie süß! Gestern Abend feierte Hunziker mit ihrem Ehemann Tomaso Trussardi ihren vierten Hochzeitstag und hielt damit gleichzeitig eine süße Überraschung für ihre Fans bereit!

Michelle Hunziker: Nackt und sexy! Die 41-Jährige zeigt heiße Fotos!

Michelle Hunziker: Romantischer Hochzeitstag

Am 10. Oktober 2014 gaben sich und Ehemann Tomaso Trussardi im italienischen Bergamo das Jawort. Dass ihre Liebe auch nach vier Jahren immer noch so frisch ist, wie am ersten Tag, zeigt Michelle nun via " " und präsentiert damit gleichzeitig die süße Liebes-Überraschung, mit der sie Tomaso beglückte.

Michelle Hunziker: Ihre Fans sind gerührt!

Via "Instagram" teilt Michelle nun ein Foto von sich, auf dem sie mit einem Blumenstrauß aus langstieligen Rosen zu sehen ist. Welch süße Geste von ihrem Tomaso! Das auch ihre Fans davon absolut begeistert sind, wird vor allem anhand der Fan-Kommentare deutlich. So schreiben diese: "Herzlichen Glückwunsch aus der Schweiz" sowie "Absolut Traumhaft". Mehr Fan-Liebe geht wohl kaum!