Michelle: Im Glück! Sie kann nicht länger schweigen!

Erst vor sechs Wochen erschien das Musikvideo von Michelles zur Single "Vorbei, Vorbei" als Vorgeschmack für das Album "Anders ist gut". In der Zwischenzeit wurde das Video mehr als eine Million Mal angeklickt. Für Michelle ein wahrer Jubel-Grund! So verkündet sie via Instagram: "Ihr seid alle unglaublich!! In so kurzer Zeit! Vielen Dank an euch!" Das so eine Hammer-News von ihren treuen Fans nicht lange unkommentiert bleibt, ist kaum verwunderlich. So wird Michelle von einer Vielzahl von Glückwünschen überschüttet...