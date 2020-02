Michelle: Jetzt bestätigt sie die Trennung!

Es wird nicht ruhig bei ! Erst kürzlich wurde darüber berichtet, dass die Sängerin eine Liaison mit dem Ex ihrer Tochter am Laufen haben soll. Nun die nächste Hiobsbotschaft...

Matthias Reim & Michelle: Bittere Vorwürfe! Jetzt kommt alles raus!

Michelle redet über die Trennung

Wie Michelle nun via " " verkündet, gehen sie und ihr Manager Uwe Kanthak getrennte Wege. So heißt es in der Story von Michelle: "Der Schlagerstar Michelle und das Künstlermanagement Uwe Kanthak haben sich im beidseitigen Einvernehmen getrennt. Der Trennung gehen rein berufliche Ziele voraus und ausdrücklich keine privaten Gründe." Doch wie geht es jetzt für Michelle weiter?

Wer übernimmt das Management von Michelle

"Michelle wechselt dabei in ein neues Management-Team, welches in den nächsten Tagen eine offizielle Pressemitteilung herausgeben wird", heißt es in dem Post weiter. Ob es nach der Trennung von ihrem Management und nach den Liebes-Gerüchten um den Ex ihrer Tochter wohl wieder etwas ruhiger bei Michelle werden wird? Wir können definitiv gespannt sein...

Huch, so kennen wir ja gar nicht: