Michelle & Matthias Reim: Zurück zum Ex! Es ist offiziell!

Es wird nicht ruhig um und Matthias Reim! Immer wieder machten in der letzten Zeit Gerüchte die Runde, dass die beiden ihrer Liebe nochmal eine Chance gegen wollen. Bestätigt wurde dies von beiden jedoch nie - bis jetzt...

Schlagersängerin Michelle: Zeigt sie hier ihren neuen Freund?

Michelle zeigt sich frisch verliebt

Erst kürzlich teilte Michelle via "Social Media" ein paar Fotos von sich, die sie mit einem neuen Mann an ihrer Seite zeigten. Wie es heißt, soll es sich dabei um Daniel Zlotin handeln. Doch ist Daniel wirklich der neue Partner an ihrer Seite, oder starten Michelle und Ex-Matthias Reim doch noch ein Liebes-Comeback? Der neuste Clip der beiden sorgt bei ihren Fans nun jedenfalls für mächtig Herzklopfen!

Michelle und Matthias Reim lassen Fan-Herzen höher schlagen

Via " " teilt Michelle nun einen Clip mit ihren Fans, der definitiv für mächtig Aufsehen sorgt. Der Grund: Michelle und Matthias zeigen das neue Ende ihres Musikclips zu "Nicht verdient". Während Michelle und Matthias in dem Original-Clip am Ende des Liedes in getrennten Hotelzimmer verschwinden, ist in dem neuen Video zu sehen, wie die in sexy Dessous in dem Hotelzimmer von Matthias verschwindet. Dazu kommentiert die Sängerin: "Hey liebe Fans! Ihr habt euch ein Traumende bei unserem Video "Nicht verdient" gewünscht? Jetzt gibt es das endlich!!! Also guckt euch das Video jetzt noch mal an, genau bis zum Schluss und dann werdet ihr sehen, was passiert." Von einem Liebes-Comeback kann trotzdem nicht die Rede sein. Schließlich betont Michelle, dass es sich lediglich um ein "Traumende" handelt - wie schade!