Michelle Monballijn: So sehr litten ihre Kinder unter ihrer Sommerhaus-Teilnahme

Womit genau, die Tochter der ehemaligen Sommerhaus-Bewohnerin von ihren Freundinnen konfrontiert wurde, behält Michelle aber für sich. Jedoch kann man sich denken, dass nach dem Verhalten, das Michelles Ex-Partner Mike Cees-Monballijn dort an den Tag legte, es bestimmt keine angenehmen Fragen für die kleine Ann Jolin waren. Mittlerweile scheint sie die Teilnahme ihre Mutter an dem TV-Format jedoch nicht mehr zu beschäftigen, wie Michelle weiter verrät. Es gäbe Themen, die sie als Teenie in der Pubertät "mehr interessieren".

Auch bei "Kampf der Realitystars" wird Mike Cees-Monballijn in der kommenden Staffel dabei sein. Schon in den vergangenen Staffeln krachte es ordentlich. Mehr dazu erfährst du im Video: