Michelle Obamas Designerin Isabel Toledo ist tot!

Isabel Toledo galt in der Fashion-Branche als absolutes Ausnahmetalent. 2006 wurde sie zur Kreativ Direktorin des Labels Anne Klein ernannt. Ein paar Jahre später schaffte sie ihren endgültigen Durchbruch. Sie designte ein gelbes Kleid und einen passenden Mantel für die damalige First Lady Obama. Das Outfit trug sie zur ersten Amtseinführung ihres Mannes. Von da an gehörte sie zu den Lieblingsdesignern von Michelle. Jetzt ist sie tot.

Was war die Todesursache?

Laut amerikanischen Medien bestätigte ihr Mann Ruben die traurige Nachricht. Am Montag erlag die 59-Jährige ihrer Brustkrebserkrankung. Weitere Infos zu ihrem frühen Tod sind bisher nicht bekannt. Isabel hinterlässt neben ihrem Mann Ruben auch ihre beiden Schwestern Mary Santos und Anna Bertha Izquierdo.

