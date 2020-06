Michelle Pfeiffer: Verliebt wie am ersten Tag

Die Aktrice ist auch nach 19 gemeinsamen Jahren noch immer so verliebt in ihren Ehemann, als wäre es der erste Tag mit ihm. Das verriet sie jetzt dem "Parade"-Magazin. "Ich habe mit David einen guten Fang gemacht, da hatte ich wirklich Glück", scherzt die Schauspielerin. "Ich habe noch nie einen Menschen getroffen, der mehr Integrität besitzt als mein Ehemann und das respektiere ich." Das sind allerdings noch lange nicht die einzigen Qualitäten, die die "Dark Shadows"-Darstellerin an ihrem Angetrauten schätzt. "Er ist auch sehr humorvoll und intelligent", schwärmt sie. "Und er ist auch wirklich süß und das alles." Pfeiffer und David E. Kelley gaben sich 1993 da Jawort. Gemeinsam ziehen sie eine Tochter und einen Sohn groß. © WENN