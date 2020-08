Michelle: Süße News! Spätes Glück für die 48-Jährige!

Auch an Michelle gingen die vergangen Wochen nicht spurlos vorüber! So konnte auch sie wegen der aktuellen Situation nicht auftreten und wusste nicht, wie es für sie weiter geht. Nicht nur für Michelle eine Zeit der Ungewissheit! Auch ihre Fans mussten schmerzlich auf ihr Idol verzichten! Doch damit ist jetzt Schluss! Wie Michelle nämlich nun verkündet, arbeitet sie gerade auf Hochtouren an neuer Musik und plant ebenfalls eine Tournee für das kommende Jahr! Was für eine tolle Glücks-News!