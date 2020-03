Michelle & Tochter Marie-Louise: Das Liebes-Drama geht in die nächste Runde!

Das schockierende Familien-Drama schlug gerade hohe Wellen! Kurz nach dem Liebes-Aus ihrer Tochter Marie-Louise (19) mit deren Freund schnappte sich Mama (48) diesen, sogar von einer Verlobung der Frischverliebten ist die Rede. Nun schlägt die Tochter zurück – und rechnet auf ihrer neuen Single offenbar mit dem Ex ab. Viele Fans fragen sich allerdings: Kann es wirklich Zufall sein, dass der Song mit so unglaublich gutem Timing auf den Markt kommt?

Michelle schnappte sich den Freund ihrer Tochter

Von der eigenen Mutter betrogen – klingt unfassbar, ist aber traurige Wahrheit für die junge Sängerin. „Ja, es war so!“, bestätigte Marie-Louise die bösen Gerüchte, ihr Ex-Freund Steve Feige sei nun mit Michelle zusammen. „Und ich war verletzt! Aber ich habe liebe Menschen um mich, die mir sehr geholfen haben.“ Sogar ein halbwegs versöhnliches „Jetzt wünsche ich den beiden viel Glück“ rang sie sich noch ab – doch so recht mag man ihr diesen Großmut nach einer derart peinlichen Nummer nicht .

Bittere Abrechnung von Marie-Louise Reim

Schon gar nicht, wenn man mal genauer in ihre aktuelle Single „SOS“ reinhört: In dem Lied dreht sich nämlich alles um eine Liebe, die unter keinem guten Stern steht und zum Scheitern verurteilt ist. „Alle Mädels stehen total auf dich, und doch warst du der Losertyp für mich. Ein selbstverliebter Poser, glatt geleckt, geh bloß weg …“, heißt es da beispielsweise. Kling doch nach einer knallharten Abrechnung mit ihrem Rennfahrer-Ex, oder? Und warum auch nicht, könnte man denken. Grund genug zur Wut hat Marie-Louise schließlich. Doch dann taucht ganz schnell der nächste Gedanke auf: Wie kommt es eigentlich, dass der Song eine solche Punktlandung hinlegt, direkt nach dem aufsehenerregenden Familien-Drama?

Marie-Louise Reim möchte als Sängerin durchstarten

Die Antwort liegt auf der Hand: Marie-Louise ist eine aufstrebende Schlagersängerin – und hat die Veröffentlichung ihrer ersten Single, die eigentlich erst am 28. Februar erscheinen sollte, mitten im heftigen Medien-Gewitter vorgezogen – auf den Valentinstag. Fans wittern prompt eine PR-Masche: „Wer kannte Michelles Tochter vorher?“, fragt ein User. „Kein Mensch! Jetzt ist sie plötzlich in aller Munde. Und siehe da, die erste Single erscheint. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt …“ Gewirkt hat es jedenfalls: „Schon auf Platz 7 im Ranking bei iTunes – danke, Leute!“, jubelt Marie-Louise auf . So was nennt man wohl Glück im Unglück – denn der Liebes-Skandal kam zweifellos genau zur rechten Zeit, um die Verkäufe und damit die Karriere der Nachwuchs-Musikerin mächtig anzukurbeln…

