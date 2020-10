Michelle: Traurige Beichte! Jetzt bricht sie ihr Schweigen!

Wie Michelle nun verrät, verarbeitet sie mit ihrem neuen Song "Brief an meinen Vater" schlimme Erlebnisse aus ihrer Vergangenheit. So erklärt sie gegenüber "ARD"-"Brisant": "'Brief an meinen Vater' ist Teil meiner Geschichte. Also ich kann nur das eine Wort 'Frauenhaus' sagen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das jemals besungen wurde. Aber auch grundsätzlich ist dieses Thema einfach tabu." Michelle fügt hinzu: "Und man hört bei diesem Song, dass der erste Teil des Songs das innere Kind in mir ist, das diese Geschichte erzählt. Und dann ist es aber die erwachsene Frau, die dann heute im Leben steht und rückblickt und sagt: 'Ich möchte gerne verzeihen können.'" Wow! Was für ehrliche Worte! Doch damit nicht genug...