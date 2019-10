Michelle: Trauriger Abschied von ihren Fans!

In den vergangen vier Wochen war Schlagersternchen dabei zu beobachten, wie sie bei ihrer Tabu-Tour definitiv alles gab, um ihren Fans ordentlich einzuheizen. Doch jetzt das Traurige...

Michelle verabschiedet sich von ihren Fans

Via " " lässt Michelle nun die traurige Bombe platzen und berichtet ihren Fans, dass heute Abend ihr letztes Konzert ansteht. So verkündet sie: "Heute Abend – das große Finale in Berlin‼️ Ja, wirklich wahr, vier aufregende Wochen auf großer Tabu-Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz sind wie im Flug vergangen. Heute Abend lassen wir es nochmal mega krachen beim Tour-Finale im Tempodrom." Oh je! Ihre Fans müssen also vorerst wieder von ihrem Idol "Abschied" nehmen. Doch zum Glück bleiben ihnen die tollen Erinnerungen an den vergangenen Konzerten...

Michelles Fans schwelgen in Erinnerungen

Wie unter dem Post deutlich wird, hat Michelle mit ihrer Tabu-Tour voll ins Schwarze getroffen. So ist zu lesen: "War spitze und unvergesslich in Düsseldorf. Viel Spaß heute Abend" sowie "Es war so toll mit Dir hier in Hamburg, so ein schöner Abend! Das Highlight des Jahres für mich." Mehr Fan-Begeisterung geht definitiv nicht! Bleibt somit nur zu hoffen, dass Michelle mit ihrer nächsten Tour nicht allzu lang auf sich warten lässt...

