Michelle und Eric Philippi: Erste Liebeskrise kurz nach ihrem Beziehungsouting

So teilt jetzt nämlich Dschungelcamper Cosimo heftig gegen das neue Schlager-Traumpaar aus! Im Netzt verhöhnt er regelrecht die Beziehung der beiden und macht sich über den Altersunterschied des Paares von 25 Jahren lustig! "Oma und Kind" schreibt er via "Instagram" zu einem Artikel des Paares. Autsch! Harte Worte, die an Michelle und Eric sicherlich nicht spurlos vorüber gehen! Ist nach solchen Anfeindungen die erste Liebeskrise etwa vorprogrammiert? Ein Glück, dass sich Michelle zumindest auf ihre treuen Fans verlassen kann, die sie unter dem Post in Schutz nehmen. Immerhin hat auch der ehemalige 41-jährige "Deutschland sucht den Superstar"-Kandidat mit der 31-jährigen Nathalie Gaus eine deutlich jüngere Freundin. Wie es für Michelle und Eric wohl weiter geht? Wir können gespannt sein. Bleibt eigentlich nur zu hoffen, dass sie sich die Worte von Cosimo nicht all zu sehr zu Herzen nehmen ...