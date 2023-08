Michelle & Eric Philippi: Jetzt kommen nach der Trennung schmutzige Details ans Licht

Hingebungsvoll setzt sie sich auf seinen Schoß, legt den Arm und seine Schulter, strahlt ihn an. Man sieht Michelle an, wie sehr sie ihren neuen Freund vergöttert. Doch beruht das auf Gegenseitigkeit?

Nein, sagt der Ex-Manager der Künstlerin, wie "Das Neue Blatt" berichtet. "Ich bin sicher, dass er auf ihrem Rücken nur seine Karriere vorantreiben will." Davon will Michelle nichts wissen, sie möchte ihr neues Glück einfach nur genießen. Doch in den Augen des 52-Jährigen ist sie ihrem jungen Liebhaber im wahrsten Sinne "verfallen". Aus diesem Grund soll auch die Zusammenarbeit zwischen Krampe und der Schlagersängerin nicht mehr funktioniert haben.

Überall und in alles soll sich Eric Philippi eingemischt haben. Künstleragent Krampe sah sich gezwungen, Michelle zu feuern. Was Markus Krampe sehr bedauert. "Wir hatten eine ganz tolle Basis, bis Eric Philippi ins Spiel kam." Und die Zügel offenbar fest in die Hand nahm…