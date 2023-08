Michelle & Eric Philippi: Liebes-Fluch! Ihre Beziehung ist zum scheitern verurteilt

Probleme, einen Mann zu finden, hatte die attraktive Blondine Michelle noch nie. Einen zu halten, gelang ihr bisher jedoch nicht. Zweimal war sie verheiratet, hatte viele gescheiterte Beziehungen und unzählige Affären. Da wären Feuerwehrmann Mike, Unternehmer Steve Feige oder auch ihr junger Schlagerkollege Karsten Walter. Bei jedem dachte Michelle, Mr. Right gefunden zu haben.

Aber Fehlanzeige! Stattdessen schimpfte sie hinterher laut "Das Neue Blatt": "Ich habe schon genug Vollpfosten gehabt." Trotz all der Gefühlspleiten will sich die 51-Jährige aber nicht unterkriegen lassen: "Ich werde niemals den Glauben an die wahre Liebe verlieren!"

Und die hofft sie nun endlich mit ihrem Eric gefunden zu haben. "Es ist, als hätte ich ein Leben lang auf diesen Menschen gewartet", schwärmt die Künstlerin, wie "Das Neue Blatt" berichtet. Ja, vielleicht wird der Fluch, der Michelle heimsucht, dank Eric jetzt endlich gebrochen!