Michelle & Eric Philippi nach Liebes-Outing: Jetzt ist vom Aus die Rede

Ist kurz nach dem Liebes-Outing schon wieder alles aus?

Michelle gab vor wenigen Tag zu, wieder frisch verliebt zu sein - in ihren 26-jährigen Schlagerkollegen. Die "Bild" berichtete, dass Sänger Eric Philippi der neue Mann an ihrer Seite ist, der vor allem durch seinen Sieg in der "Schlagerchallenge" von Florian Silbereisen bekannt wurde. Dass ihr neuer Freund genauso alt wie ihre Tochter ist, stört die Schlagersängerin scheinbar nicht. Doch Michelles Fans finden den Altersunterschied zwischen dem Pärchen problematisch...