Michelle & Matthias Reim: Jetzt ist alles wieder wie früher

2018 landeten Michelle und Matthias Reim mit dem Song "Nicht verdient" einen Megahit. Denn obwohl die Liebe zwischen den beiden längst erloschen ist, schwimmen sie musikalisch einfach auf einer Wellenlänge. Ob sie nach vier Jahren vielleicht wieder zueinander finden und einen neuen Song aufnehmen?

Ausgerechnet die Blondine macht den Anhängern jetzt große Hoffnung. "Keiner weiß, was noch kommt. Sag niemals nie", erklärte Michelle im Interview mit schlager.de. Die Beauty schließt eine Zusammenarbeit mit ihrem Ex also nicht aus. Wer weiß, vielleicht können die Schlagerfans schon bald einen neuen Hit der Musiker feiern. Die Hoffnung stirbt bekanntlich immer zuletzt...