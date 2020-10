Michelle und Matthias Reim: Riesen Zoff im Schlager-Clan

Ganz im Gegensatz zu Papa Matthias Reim (62). Der könnte nicht stolzer auf seine talentierte Marie sein und freut sich wie Bolle über ihren Durchbruch. Dabei lassen der „Verdammt ich lieb’ Dich“-Interpret und seine Freundin Christin Stark (30) keine Gelegenheit aus, der jungen Künstlerin zu sagen, wie sehr sie sie unterstützen, sie lebt sogar bei ihnen am Bodensee.

Die Mutter seiner Tochter hat er scheinbar fallenlassen. Ist sie in der Vergangenheit zusammen mit ihrem Ex Matthias aufgetreten, wird Michelle in Zukunft wieder alleine auf der Bühne stehen müssen. Es scheint, als sei das Tischtuch im Schlager-Clan endgültig zerschnitten. Doch der größte Stich in Michelles Mutterherz dürfte sein, dass sich Marie klar für eine Seite entschieden hat, nämlich die ihres Papas. Für sie ist er eben „der beste Papa, den man sich vorstellen kann.“