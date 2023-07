Michelle & Matthias Reim: Von wegen Patchwork-Glück! So denkt sie wirklich über ihren Ex

Wie Michelle nämlich nun im Gespräch mit "RTL" offenbart, ist Eric der erste Mann in ihrem Leben, der sie so richtig glücklich macht. So gibt sie zu verstehen: "Ich habe schon sehr oft gesagt, dass ich jemanden liebe. Aber erst jetzt, als ich dieses Gefühl das allererste Mal habe, weiß ich, dass das alles Müll war." Autsch! Definitiv harte Worte, die vor allem Matthias Reim einen tiefen Dolchstoß versetzen! Schließlich waren er und Michelle von 1999-2001 liiert und bekamen 2000 ihre gemeinsame Tochter Marie. Und auch nach dem Liebes-Aus zeigten die beiden bei gemeinsamen Musikprojekten, dass sie sich immer noch blendend verstehen. Woher also der Sinneswandel von Michelle?

Eine weitere Aussage der Power-Frau verschafft Klarheit! Scheinbar hat Eric sich nämlich so sehr in das Herz der Beauty geschlichen, dass alles Vergangene für sie nicht mehr zählt. Gegenüber "Bild" gab die 51-Jährige über ihren 26-jährigen Freund zu verstehen: "Mit Eric lebe ich eine Liebe, die ich bisher nicht kannte. Für mich gibt es bei ihm kein richtig oder falsch. Ich kann sagen, Eric ist die Liebe meines Lebens."