Michelle Williams: Neue edgy Frisur

Die für ihre Kurzhaarfrisuren bekannte Schauspielerin hat sich nun ihre wohl hipstes Hair-Styling zugelegt - und tritt mit ihrem Cut in die Fußstapfen von Miley Cyrus, Rihanna und zuletzt Justin Bieber.

Auf der rechten Seite trägt sie nun einen Undercut, während ihr lange Strähnen ihres honigblonden Haares lässig ins Gesicht fallen.

Den neuen Look präsentierte sie auf einer Fashion-Veranstaltung ihrer Stylistin Katie Young, die nun ein eigenes Label gegründet hat.

Zum Launch des Labels kamen neben der "Blue Valentine"-Darstellerin ebenfalls die Schauspielerinnen Maggie Gylllenhaal und Kate Mara.

In letzter Zeit war die 32-Jährige, die sich vor wenigen Wochen von ihrem Freund "How I Met Your Mother"-Star Jason Segel getrennt hatte, oft etwas bedrückt wirkend durch ihr New Yorker Wohnviertel Brooklyn laufen sehen.

Doch von Melancholie war gestern bei Michelle Williams nichts zu sehen.

Sie wirkte gelöst und genoss den Abend im Kreise ihrer Freunde.

Vielleicht ist die neue Frisur ein Zeichen, dass sie die Trennung mittlerweile überwunden hat. Ungewöhnlich wäre ein Make-over nach einem Beziehungs-Ende ja bekanntlich nicht.