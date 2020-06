Michelle Williams und Jason Segel: Angebliche Trennung

Grund für das Beziehungs-Aus sei die weite Entfernung zwischen den beiden Stars gewesen, denn während Michelle Williams mit ihrer kleinen Tochter in New York lebt, ist Segel in Los Angeles zu Hause. Während das ehemalige Paar die angebliche Trennung noch nicht offiziell bestätigt hat, schwärmte die stets sehr zurückhaltende Schauspielerin in einem Interview mit der amerikanischen "InStyle" erst kürzlich von dem Mann an ihrer Seite. "Er ist nett...Ich habe gar nicht gewusst, wer er ist, bevor wir anfingen zu daten. Ich habe nicht gewusst, dass er schon einige bekannte, berühmte Filme gemacht hat." Erst vor wenigen Wochen sah man Williams und Segel derweil noch im gemeinsamen Urlaub, als sie in Cancun, Mexico, unterwegs waren. © WENN