Mick Schumacher: Jubel-News! Die Familie hat allen Grund zur Freude

Tolle Neuigkeiten für Mick Schumacher! Der 20-Jährige wird beim „Deutschen Sportpresseball“ am 9. November als „Sportler mit Herz“ ausgezeichnet. Das verkündeten die Organisatoren am Donnerstag in einer offiziellen Mitteilung.

Große Ehre für Mick Schumacher

„Für uns als Jury stellte sich nicht die Frage, ob jemand zu jung für eine Ehrung ist", so Ball-Chef Jorg Müller. „Wir blicken auf die Persönlichkeit. Wir blicken auf das Wirken, auf das Auftreten und darauf, wie jemand die Menschen berührt. Und Mick Schumacher berührt die Menschen.“

Sein Vater ist seit seinem schrecklichen Ski-Unfall 2013 aus der Öffentlichkeit verschwunden und erholt sich immer noch von den Folgen seines Schädel-Hirn-Traumas. Über die Auszeichnung seines Sohnes dürfte er sich sicherlich sehr freuen.

