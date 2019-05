Mick Schumacher: Rührende Worte über Papa Michael

Reddit this

Was für eine spannende Woche für Mick Schumacher! Der 20-Jährige wird am Wochenende erstmals mit der Formel 2 in Barcelona starten. Dort gewann sein Vater vor über 20 Jahren sein erstes Rennen mit Ferrari.

Michael Schumacher: Hoffnungsvolle Neuigkeiten von Mallorca!

Mick ist stolz auf Michael Schumacher

Ob er sich vor seinem Rennen wohl auch alte Videos von ansehen wird? Immerhin war dieser bis zu seinem tragischen Unfall auf der Rennstrecke daheim. „Sie können hilfreich sein, aber es ist sehr schwer zu vergleichen. Die Reifen sind anders, die Autos sind anders“, erklärte Mick am Donnerstag bei seiner Presserunde. Und er fügt hinzu: „Was mein Vater erreicht hat, ist außergewöhnlich. Ich respektiere es jeden Tag ein bisschen mehr!“

Wie süß! Deshalb will Mick hart an sich arbeiten, viel lernen und seine Leistung konstant verbessern. Auf Online-Rollenspiele und eigene Simulatoren verzichtet der junge Mann dabei allerdings. „Ich trainiere lieber physisch, gehe meine Notizen durch, oder schaue mir Onboard-Videos aus der Formel 2 an, um mich zu verbessern“, verrät er.

Papa Schumacher ist sicherlich sehr stolz auf ihn!