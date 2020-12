Mick Schumacher: Große Sorge! Sein junges Glück droht zu zerbrechen!

Keine weiß dies besser als Corinna Schumacher. Die Ehefrau von Schumi bangte zwei Jahrzehnte lang nahezu jedes Wochenende um ihren Mann. Obwohl der siebenfache Weltmeister ein Ausnahme-Talent ist, blieb auch ihr Michael nicht unfallfrei. Unvergessen ist sein Horror-Crash 1999, als er im englischen Silverstone mit 107 Stundenkilometern in einen Reifenstapel krachte und nur mit viel Glück überlebte.

Was muss diese Erinnerung nun in Corinna auslösen, wenn sie an die Zukunft ihres Sohnes denkt? Wieder jedes zweite Wochenende im Jahr um ein geliebtes Familien-Mitglied bangen zu müssen, muss für eine Mutter eine unfassbare Belastung sein. Corinna will sich das aber nicht anmerken lassen. Einerseits ist sie unglaublich stolz auf ihren kleinen Sohn. Und sie weiß, wie sehr sich Mick den Sprung in die Formel 1 gewünscht hat. Doch auf der anderen Seite bleibt immer die Angst, dass doch etwas Furchtbares passieren könnte...