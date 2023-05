Mick Schumacher: Sensation! Jetzt geht alles ganz schnell

Mick Schumacher könnte nämlich früher als erhofft in die Formel 1 zurückkehren, dies behauptet zumindest Formel-1-Insider Felix Görner. Doch wie kommt er darauf? Grund dafür ist die Leistung von Williams-Fahrer Logan Sargeant, die ist eher überschaubar, denn er hat noch keinen einzigen Punkt geholt. Ist das die Chance für Mick? Er wurde schließlich auch in der Vergangenheit immer wieder mit Williams in Verbindung gebracht.

Und auch bei AlphaTauri könnte sich für Mick Schumacher eine Tür öffnen - wegen der schwachen Leistung von Nyck de Vries. Auch hier wurde der Schumi-Sohn schon in der Vergangenheit gehandelt. "Für den Deutschen bietet sich also nach fünf Rennen schon ein Hoffnungsschimmer, dass er bald wieder in der Formel 1 fahren kann", schreibt Felix Görner in seiner Kolumne bei sport.de.

