Micki Varro: Die Schauspielerin ist tot!

Schon wieder ist eine große Schauspielerin tot! Im Alter von 75 Jahren ist Micki Varro gestorben.

Micki Varro war nicht nur Schauspielerin, sondern ein absolutes Multitalent. Sie arbeitete auch noch als Sängerin oder Moderatorin. Bereits am 16. Januar 2018 soll Micki Varro gestorben sein – erst jetzt wurde das aber bekannt.

Sie lebte zuletzt in Florida. Den Tod hat ihrer Tochter Heidi Varro Dinneen laut „Hollywood Reporter“ bestätigt. Sie hatte zuletzt eine grippeähnliche Krankheit und starb an einem Herzstillstand.

Micki Varro spielte in zahlreichen Film- und TV-Produktionen mit – sie war unter anderem in den Streifen „The New Howdy Doody Show“ und „Der Champ“ zu sehen. In den 70er Jahren war sie auch Moderatorin und Meteorologin und war gemeinsam mit ihrem Mann, dem Jazz-Pianist Johnny Varro, unterwegs. Sie hinterlässt ihren Mann, zwei Kinder und drei Enkel.