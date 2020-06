"Mieten, Kaufen, Wohnen": TV-Makler Thorsten Schlösser ist tot

Im Alter von 41 Jahren starb der sympatische Rheinländer an einem Herzinfarkt.

Wie die Sprecherin von Vox der "Morgenpost" bestätigte, verstarb Thorsten Schlösser in seinem Bett.

"Es ist ein absoluter Schock! Wir haben noch am Mittwoch mit ihm gedreht und er hat sich mit 'Bis morgen!' verabschiedet. Unser Beileid gilt seinen Freunden und Verwandten."

Da schließen wir uns an.

