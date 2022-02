Mike Blümer: Krasse Stalking-Vorwürfe gegen Melanie Müller!

In seiner Instagram Story teilt Mike Blümer jetzt ein überraschendes Statement aus dem Urlaub in der Dominikanischen Republik. Eigentlich wollte er sich nur ein entspanntes Abendessen in einem Restaurant gönnen, doch dann kommt es zu einem unverhofften Zwischenfall. Seinen Angaben nach trifft er dort nämlich auf seine Ex Melanie Müller, die ihm wohl bis in die Karibik gefolgt sei: