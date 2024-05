Mike Cees: Überraschender Neuanfang! Er bestätigt es auf Instagram

Doch viele Fans sind verdutzt:

"Welche seriöse Anwältin lässt sich denn für Instagram fotografieren?"

"Ich frage mich ernsthaft, welche seriöse Kanzlei lässt sich so innig fotografieren? Das war nicht mal bei Johnny Depp so. Also, ehrlich, es wird immer skurriler."

"Hab' erst gedacht, es ist die neue Freundin."

"Wahrscheinlich eine neue Affäre, die Jura studiert und nicht mal ansatzweise fertig ist."

Von der Kritik lässt Mike sich jedoch nicht beirren. Er vertraut voll und ganz darauf, dass seine attraktive Anwältin ihm helfen kann!