Mike Heiter: Eine neue Liebe! Ja, er ist wieder vergeben

Schon seit Tagen fragen sich die Fans, ob Mike Heiter wieder vergeben ist. Immer wieder wurden Gerüchte laut, dass der tätowierte Schönling sich in die ehemalige "Are You The One?"-Kandidatin Laura Morante verliebt hat. Und jetzt ist es endlich offiziell! Gegenüber RTL bestätigen Mike und Laura, dass sie ein Paar sind!