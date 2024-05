Mike Heiter: Harter Schlag für seine Ex! Diese Worte tun weh

"Du wirktest vorher mit deinen Püppchen irgendwie so abgehoben und unnatürlich. Habe mich immer gefragt ... warum? Du bist doch eigentlich sooo ein sympathischer und hübscher Mann. Mit Leyla an deiner Seite wirkst du so locker und bodenständig. Halt sie fest. Glaube, mit Leyla hast du die Frau, mit der du eine süße Familie gründen kannst."

"Ich kenne Mike Heiter nur in Kombination mit Elena, und für mich war das das Horrorpaar schlechthin! Jetzt das absolute Gegenteil, ein Traumpaar. Sehr sympathisch, seit er mit Leyla zusammen ist."

Autsch! Worte, die Mikes Ex-Freundinnen bestimmt nicht gerne hören dürften!