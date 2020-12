Mike Heiter: Jetzt packt er aus! Hat er Elena Miras wirklich betrogen?

Seit einigen Tagen munkeln die Fans, dass Mike Heiter mit der ehemaligen "Are You The One?"-Kandidatin Laura Morante zusammen ist. Doch damit nicht genug! Nach einem Kommentar von Elena Miras auf der Instagram-Seite von "Promiflash" vermuten viele sogar, dass der Muskelmann seine Ex monatelang belogen und betrogen hat. Davon will Mike allerdings nichts wissen! Er wehrt sich gegen die gemeinen Gerüchte...