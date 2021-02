Mike Heiter: Neuer Look - Er überrascht mit pinken Haaren

Süße Liebeserklärung an Laura

Doch das ist nicht die einzige Sache, von der er derzeit schwärmt. Auch seine Freundin Laura Morante sorgt bei ihm für Glücksgefühle. "Wisst ihr, ich habe auch nicht immer nur tolle Tage und an den Tagen, an denen es mir mal nicht so gut geht, baut mein Schatz mich immer so krass auf und schenkt mir so viel Liebe", schreibt er zu einem Foto von sich und Laura, auf dem beide pinke Haare haben. "Du bist ein so positiver Mensch, du hast Farbe in mein Leben gebracht und Sonnenschein. (...) Ich danke dir für jeden Tag, den ich mit dir verbringen darf. Ich liebe dich, mein Baby"