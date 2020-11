Mike Heiter: So reagiert er auf die heftigen Vorwürfe von Elena Miras

Mike wehrt sich gegen die Vorwürfe

Elena wirft Mike nicht nur vor, nicht für die gemeinsame Tochter gesorgt zu haben, sondern auch, dass er ihr viel Geld schuldet. Außerdem soll er sich nie darum gekümmert haben, dass seine Familie die kleine Aylen regelmäßig zu Gesicht bekommt. Die ganze Arbeit soll an Elena hängengeblieben sein. Das will Mike so allerdings nicht akzeptieren und holt zum Gegenschlag aus.

Mike erklärt, warum Aylen kaum Kontakt zu seiner Familie hat. "Weil du alles dafür getan hast, um es zu unterbinden. Zum Beispiel als meine Familie den Draht gesucht hat, hast du jeden behandelt als wäre er unerwünscht", feuert er. Die Geschenke seiner Familie habe Elena nie gemocht.

Der Vorwurf, dass er Elena nie unterstützt habe, ist für Mike einfach nur "lächerlich". "Ich war immer da", stellt er klar. Den Umgang mit seiner Tochter habe er sich teilweise kaum zugetraut, da seine Ex ihn offenbar immer niedergemacht hat. "Du hast alles, was ich berührt habe, schlecht geredet und angezweifelt, dass ich es mir schon selbst nicht mehr zugetraut habe, überhaupt etwas alleine zu machen." Wie bitter!

Diese Blondine macht Florian Silbereisen jetzt glücklich: