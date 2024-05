Mike Heiter und Leyla Lahouar: Wagen sie schon bald den nächsten Schritt?

Eine Entscheidung, die einige Fans wohl als zu übereilt ansehen, schließlich daten Mike und Leyla sich erst seit wenigen Monaten. Ein User fragt den 32-Jährigen: "Ist es nicht noch zu früh, um zusammenzuziehen?" Mike nimmt es gelassen und antwortet mit einer Gegenfrage: "Nein Warum?" Der Reality-Star meint, dass man sich doch erst so richtig kennenlernen würde, wenn man zusammenwohnt. "Stell dir vor, man ist 1-2 Jahre zusammen und zieht dann erst zusammen und sieht dann es klappt nicht", erklärt Mike. Mit Leyla würde er lieber dann "direkt aufs Ganze gehen" wollen und sich einfach von dem Ausgang überraschen lassen: "Ich bin da guter Dinge."

Mit anderen Meilensteinen würde es das Paar dafür aber nicht so schnell angehen. Auf Nachfrage eines Fans, gibt Mike so preis, dass Leyla seine Tochter Aylen (4) noch nicht getroffen hat. "Das hat alles seine Zeit", schreibt der 32-Jährige hierzu. Für das Paar würde es jetzt nämlich erst einmal in den Urlaub gehen, wie Mike weiter in seiner Story verrät: "Wie es aussieht, geht's nächste Woche nach Mykonos."

