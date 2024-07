Mike Krüger & Birgit: Traurige Ehe-Beichte! Er hat sie einfach allein gelassen

Er hat eben schon immer einen guten Riecher gehabt – oder besser: einen großen … Mike Krüger (72) war schon als kleiner Junge allen eine Nasenlänge voraus. Kein Wunder also, dass er Rollen wie "Die Supernasen" oder ein Bühnenprogramm "Zweiohrnase" spielte. Der Mann hat halt Humor. "Ich habe einmal für ,Verstehen sie Spaß’ in der Schönheitsklinik von Prof. Werner Mang den Lockvogel gespielt, und Werner hat nach dem Dreh zu mir gesagt: ,Mike, du und Steffi Graf, ihr wärt meine Traumpatienten.‘ Ich habe geantwortet: ,Vergiss es Werner, da hoffst du bei uns beiden vergeblich", sagt er beim Star-Treff der Bauer Media Group im Falkensteiner Schlosshotel Velden.

Mikes Nase ist sein Markenzeichen. Der große Vorteil eines Comedians: Die sind, so erklärt er, nicht vom Aussehen abhängig. "So ein von der Natur geschenkter Makel ist hilfreich – und kommt bei Frauen gut an. Das sagt auch meine bessere Hälfte immer." Na, das baut doch auf.