Mike Singer: Bitteres Geständnis von dem "Masked Singer"-Star!

Auf Social Media zeigte sich Chartstürmer Mike Singer in der Vergangenheit stets mit einem Lächeln auf den Lippen. Doch in ihm sah es oft ganz anders aus.

Für Mike Singer geht es momentan nur in eine Richtung: bergauf! Der Sänger begeisterte alle als Wuschel bei "The Masked Singer" - und sicherte sich den 2. Platz. "Ich konnte einfach mal eine andere Seite zeigen. Ich bin eigentlich eher ein schüchterner Typ. Der Wuschel ist dagegen total verrückt", freut er sich im Gespräch mit "Intouch Online". Am Freitag hat Mike endlich seine neue Single "Paranoid" veröffentlicht. Doch die hat einen traurigen Hintergrund...

Mike Singer bekam Morddrohungen

In dem Song rechnet Mike knallhart mit und Co. ab. "Ich mache seit über fünf Jahren Social Media. Ich habe mir dauernd Gedanken darüber gemacht, wie etwas gut ankommt. Ich habe mir selbst so einen Druck gemacht. Jeden Tag wollte ich etwas Gutes posten, um noch mehr Erfolg zu haben. Wenn ein Post mal nicht funktioniert hat, war ich traurig", gesteht er uns. Doch damit nicht genug! "Ich habe sehr viele Hass-Nachrichten bekommen. Es kamen sogar Morddrohungen. Das war einfach zu viel!"

Darum zog Mike Singer einen Schlussstrich

Also traf der 20-Jährige eine drastische Entscheidung. Er löschte alle Posts von seinem Instagram-Account. "Irgendwann wollte ich einen Cut machen. Ich wollte den Leuten erzählen, wie es mir wirklich geht", erklärt Mike. Heute will er sein Leben nicht mehr von Social Media bestimmen lassen. "Ich will es auch nicht verteufeln. Natürlich ist es schön, wenn man Anerkennung bekommt. Ich liebe es mit meinen Fans zu kommunizieren, aber es darf nicht der Lebensmittelpunkt werden. Ich will nur noch dann etwas posten, wenn es für mich Sinn macht."

