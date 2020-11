Mike Singer: "DSDS"-Zoff? Jetzt packt er aus!

Stress am Set gab es nicht. Mit seinen Kollegen verstand sich Mike auf Anhibe. "Dieter ist für mich eine Legende! Ich lerne sehr viel von ihm und probiere alles mitzunehmen, was er mir auf dem Weg mitgibt", erzählt er uns. Die beiden haben gemeinsam immer wieder lustige Tik Tok-Videos gedreht. Und auch mit Maite stimmte die Chemie. "Maite ist ein toller Mensch. Wir tauschen uns gut aus. Sie erzählt mir viel von ihrer Musik und ich zeige ihr Songs, die heutzutage in sind."