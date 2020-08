Mike Singer: DSDS-Hammer! ER wird der neue Juror

Er ist gerade mal 20 Jahre alt und schon ein waschechter Superstar. Und nun hilft er sogar dabei, Deutschlands neuen Superstar zu küren. Mike Singer steigt nämlich in die DSDS-Jury 2021 ein. Das hat RTL bestätigt.

Erst vor wenigen Tagen ließ der Sender die Bombe platzen: Alle Juroren außer Dieter Bohlen werden in der neuen Staffel ausgetauscht. Das bedeutet das DSDS-Aus für Pietro Lombardi, Oana Nechiti und den schon vor einigen Monaten geschassten Xavier Naidoo.

Das Rätselraten um die Jury-Nachbesetzung hielt nicht lange an: Heute verkündete RTL, dass Mädchenschwarm Mike Singer neuer DSDS-Juror werden wird. Der 20-Jährige ist damit das jüngste Jury-Mitglied ever. "Ich fühle mich sehr geehrt, in der DSDS-Jury sitzen zu dürfen", freute er sich.

Mike Singer kehrt aus der Auszeit zurück

Eine große Fan-Base bringt Mike Singer in jedem Fall mit. Der Sänger hat allein bei Instagram 1,4 Mio. Fans, und auch bei TikTok folgt ihm eine riesige Community. Mike Singer ist so erfolgreich, dass er sich trotz seiner jungen Jahre gerade erst eine längere Auszeit gönnte. "Durch meinen Job beschäftige ich mich sehr mit Social Media. Mit der Zeit habe ich gemerkt, wie ich mir selbst Druck machte, weil mir Likes und Follower immer wichtiger wurden. Es machte mich traurig, wenn etwas nicht gut ankam. Ich habe mich verrückt gemacht, warum ich den Leuten nicht gefalle. Dabei ist das am Ende des Tages nur eine Scheinwelt. Egal ob Snapchat, Facebook oder Instagram – ALLE wirken happy und sehen gut aus. Dabei ist das nicht die Wahrheit, denn das echte Leben ist nicht so", erklärte er im Interview mit "Bravo" seine Entscheidung.

Mit DSDS beginnt für den jungen Megastar, der bereits bei "The Voice Kids" und The Masked Singer" auftrat, nun ein neuer Lebensabschnitt. Denn die RTL-Show wird ihn auch einen Schlag auf bei Zuschauern bekannt machen, die seine Musik vorher vielleicht noch nicht kannten.

Die 18. Staffel von DSDS startet voraussichtlich im Januar 2021. Weitere Juroren sind noch nicht bekannt.