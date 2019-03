Mike Thalassitis: "Love Island"-Star tot im Wald aufgefunden

Reddit this

Die Fans von Mike Thalassitis stehen unter Schock. Der "Love Island"-Star wurde tot in einem Wald aufgefunden.

Mike Thalassitis ist tot. Er war in England vor allen Dingen durch seine Teilnahme an der Reality-Show „ “ bekannt. Laut „Daily Mail“ wurde der 26-Jährige tot in einem Wald aufgefunden. Die tragische Nachricht wurde von seinem Manager bereits bestätigt.

Schwere Vorwürfe gegen den Sender

Der frühere „Love Island“-Gewinner Dom Lever erhebt nun schwere Vorwürfe gegen den Sender ITV. „Man bekommt eine psychologische Untersuchung vor und nach der Show, aber seien wir ehrlich: Sobald die Show vorbei ist, bekommst du keine Unterstützung mehr. Es sei denn, man hat eine der Staffeln gewonnen“, feuert er.

Die letzten Monate waren für den -Star nicht leicht. Erst verlor Thalassitis seinen besten Freund Danny Cuts und vor wenigen Wochen trennte er sich von seiner Freundin Megan McKenna.

Die Todesursache ist bisher noch nichts bekannt.