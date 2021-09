Mikis Theodorakis: Der Komponist ist verstorben

Mikis Theodorakis wurde am 29. Juli 1925 auf der Insel Chios geboren. Zu einem alten Film über Beethoven kam er zur Musik. "Ich sah den Film zusammen mit meinem Vater. Ich war fasziniert. Ich bat meinen Vater, der beruflich nach Athen fuhr, mir alles zu bringen, was er in der Hauptstadt über Musik finden konnte. So fing es an", erzählte er mal im griechischen Fernsehen.