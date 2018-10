Miley Cyrus: Drogen-Skandal um ihre kleine Schwester Noah!

Dieses Bild sorgt für ordentlich Zündstoff! Auf ihrem -Account zeigte sich Noah mit einer riesigen Bong. Daneben liegen einige durchsichtige Säcke. Der Inhalt sieht verdächtig nach Gras aus. „Ich und meine besten Freunde", kommentierte sie das Bild. Zwar ist in Kalifornien der Konsum von Marihuana legal - aber erst ab 21 Jahren! Was hat sich die 18-Jährige nur dabei gedacht?

Noah Cyrus rebelliert

Rauchen, saufen und wilde Partys - Noah scheint das "Bad Girl"-Image zu gefallen. Genau wie ihre Schwester liebt sie es, zu provozieren. Auf ihrem Instagram-Account sind jede Menge nackte Haut, Stinkefinder und F-Wörter zu sehen. Erst vor wenigen Tagen postete sie ein Foto von sich mit einem Joint in der Hand. Auch ihre Songtexte sorgen für Aufsehen. In ihrem Song "Stay together" singt sie u.a.: "I drink straight to my head, I went outside to smoke a cigarette, And I shattered my phone on the cement, But I don’t give a fuck.“ Auf Deutsch heißt das so viel wie: „Der Alkohol steigt mir direkt in den Kopf. Ich gehe raus, um eine Zigarette zu rauchen. Mein Telefon zerschmettert auf dem Zement, aber das ist mir scheißegal.“