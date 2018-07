Miley Cyrus & Liam Hemsworth: Das ist der traurige Trennungsgrund!

Aus & vorbei! Gerüchten zufolge sollen sich und endgültig getrennt haben. Und der Grund ist mehr als traurig!

Miley Cyrus & Liam Hemsworth: Die Hochzeit wurde abgesagt!

Eigentlich sollten Miley Cyrus und Liam Hemsworth endlich ihr Happy End finden und heiraten. Doch seit Wochen wird heftig über eine schlimme Krise zwischen den beiden spekuliert. Wie die australische "OK!" wissen will, soll die Hochzeit mittlerweile sogar abgesagt worden sein. Aber was ist passiert?

Die Beziehung scheiterte offenbar am Babywunsch

Miley Cyrus und Liam Hemsworth sollen sich einfach nicht einig sein, was ihre gemeinsame Zukunft angeht. Er will eine Familie gründen, sie ist noch nicht bereit dafür. "Er will Kinder und das Thema nicht weiter vor sich herschieben, aber es ist nicht der Zeitplan, den Miley im Sinn hat. Miley hat die Pläne für die Hochzeit aufgeschoben und Liam ist es leid geworden. Sie haben sich in den letzten Monaten nicht gut verstanden", verrät ein Insider.

Es ist nicht die erste Trennung der beiden. 2013 folgte schon nach vier Jahren Beziehung das erste Liebes-Aus. 2016 fanden Liam Hemsworth und Miley Cyrus wieder zusammen. Viele hofften auf das langersehnte Happy End. Doch auch diesmal scheiterte das Paar offenbar. Man darf gespannt sein, ob sie ihrer Liebe am Ende vielleicht noch eine dritte Chance geben...